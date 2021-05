Porto/Trier : Der Coup und der „Co“

Porto/Trier Kaseler Arno Michels arbeitet seit 2009 erfolgreich mit Tuchel zusammen.

(AF) Sie stehen (fast) nie im Rampenlicht, haben aber ihren Anteil an großen Erfolgen: Co-Trainer. So verlässt sich Thomas Tuchel schon seit seiner ersten Profistation 2009 in Mainz auf den Kaseler Arno Michels (53), der ihm auch nach Dortmund, Paris und London folgte. Michels hat schon einige Erfolge gefeiert – vom Zweitliga-Aufstieg mit Trier über den DFB-Pokalsieg (mit Dortmund) und zwei Meistertitel in Frankreich. Der Triumph mit Chelsea im Finale gegen Manchester City toppt aber alles. Ein Kurztrip durch die Jahrzehnte.