Weltmeisterschaften Turn-Superstar Biles gibt WM-Comeback mit neuem Sprung

Biles hatte den Sprung, der mit einer Radwende (Jurtschenko) auf das Sprungbrett beginnt, im Frühjahr 2021 in Indianapolis erstmals bei einem Wettkampf präsentiert. Es war erwartet worden, dass sie ihn anschließend in Tokio auf internationaler Bühne zeigt und so die Anerkennung durch die Fig bekommt. Doch wegen ihrer mentalen Probleme hatte die viermalige Olympiasiegerin den Mannschafts-Mehrkampf abgebrochen und war anschließend nur noch am Schwebebalken angetreten.