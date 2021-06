Mehrkampf in München : Turner Toba und Voss gewinnen zweite deutsche Olympia-Quali

München Sarah Voss und Andreas Toba haben die zweite Olympia-Qualifikation der deutschen Kunstturner für sich entschieden. Der Lenkungsstab des Deutschen Turner-Bundes nominiert am Sonntag den Olympia-Kader.

Dem EM-Zweiten Toba gelang am Reck vor mehreren hundert Zuschauern in der Münchner Olympiahalle ein stabiler Mehrkampf, für den er 83,599 Punkte erhielt. In der Gesamtwertung war nur Gaststarter Marius Georgiou aus Zypern (84,098) besser. Der Unterhachinger Lukas Dauser, der den ersten Leistungstest eine Woche zuvor bei den deutschen Meisterschaften in Dortmund dominiert hatte, musste sich diesmal nach einem Absteiger am Pauschenpferd mit 82,299 Punkten zufrieden geben und wurde in der Qualifikationswertung Zweiter. Toba und Dauser galten bei Olympia-Trainer Valeri Belenki bereits als gesetzt für seine Riege bei den Sommerspielen in Tokio.