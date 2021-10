Turn-WM in Japan : Turnerin Pauline Schäfer-Betz holt WM-Silber

Kitakyushu Die frühere Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz hat bei der Kunstturn-Weltmeisterschaft im japanischen Kitakyūshū die Silbermedaille an ihrem Paradegerät gewonnen.

Für Schäfer-Betz war es das dritte WM-Edelmetall am Balken nach Gold 2017 in Montréal und Bronze 2015 in Glasgow. Bei der Entscheidung am Sonntag waren neun Teilnehmerinnen am Start, da im Vorkampf zwei Turnerinnen als Achte genau die gleiche Wertung hatten.