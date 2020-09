Tennis : U18-Mädchen sind der ganze Stolz der Tenniscracks aus Udelfangen und Metzdorf

Udelfangen 1986 wurde der Tennisclub Udelfangen gegründet. Seit rund zehn Jahren bildet er eine Spielgemeinschaft mit dem TC Metzdorf. Insgesamt haben die beiden Vereine sieben Mannschaften am Start.

Besonders stolz ist man auf die U18-Mädchen, haben sie doch noch vor der Corona-Phase den Gewinn der Meisterschaft auf sportlichem Weg erzielt. Leandra und Louisa Meier, Lynn, Karla Haasenritter und Laura Gisa spielen bereits seit der U10 zusammen. Für dieses Jahr waren zwei Damenmannschaften vorgesehen, aber Corona machte der Sache einen Strich durch die Rechnung. Beide Vereine waren nicht in der Lage, die vorgegebenen Hygieneauflagen organisatorisch zu bewältigen. Der Trainingsbetrieb konnte nur halbwegs aufrechterhalten werden. An einen baldigen, völlig reibungslosen Spielbetrieb, will man im Verein nicht so recht glauben. Das, so ist man überzeugt, liegt noch in weiter Ferne. Unser Bild zeigt die beiden Damenmannschaften des TC Udelfangen mit ihren Trainern, Betreuern und Sponsoren. HJK/Foto: Hans Krämer