Qualifikationsturnier Über Rio nach Paris: Volleyballer spielen um Olympia

„Ich glaube, wir sind nach der EM cleverer und erfahrener. Ich glaube, dass wir in der Lage sind, von Beginn an besser zu spielen“, sagt Chefcoach Winiarski. Aus dem bitteren 2:3 im K.o.-Spiel gegen die Niederländer und der eher durchwachsenen EM-Vorrunde leitet Kapitän Kampa eine klare Forderung an sein Team ab: „Wir müssen von Anfang an das Heft in die Hand nehmen.“ Zu oft habe die DVV-Auswahl erst im dritten Satz ihren Motor gestartet, sagt der 36-Jährige.