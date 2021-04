11. Meistertitel : „Überragendes Gefühl“: Berlin Volleys fast wie der FC Bayern

Berlin Diese Finaldominanz war nicht zu erwarten - umso größer die Freude. Nach der elften Meisterschaft wollen die BR Volleys ihrem Dauerrivalen nun auch den Titelrekord entreißen.

Ein „überragendes Gefühl“ überkam Volleys-Manager Kaweh Niroomand, nachdem Sergej Grankin die 20 Kilogramm schwere Meisterschale vor den auf dem Siegerpodest aufgereihten Mitspielern in die Höhe gereckt hatte. Im allgemeinen Freudentaumel schlitterten Niroomand und Erfolgstrainer Enard wenig später unter lautstarker Anfeuerung der Spieler bäuchlings über den biergetränkten Boden der Umkleidekabine. Drei Siege in den drei Finalspielen - der fünfte Titel in Serie war gegen den Erzrivalen vom Bodensee nie gefährdet.

Zudem waren die Berliner in den beiden Spielen der Hauptrunde gegen Friedrichshafen beim 0:3 und 1:3 nahezu chancenlos gewesen. Lediglich als Drittplatzierter zog das Team in die Playoffs ein. Die Konkurrenz witterte schon die Chance zur Titelablösung. „Die BR Volleys haben in dieser Saison lange unter Wert gespielt. Erst am Ende haben sie das gezeigt, was von ihnen von Anfang an zu erwarten gewesen wäre“, meinte Warm. „Im entscheidenden Moment der Saison so in Form zu kommen und dann den Titel zu gewinnen, das ist einfach unfassbar“, sagte der herausragende Volleys-Diagonalangreifer Benjamin Patch.