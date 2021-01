Fußball : Der „Acker“ soll bald Geschichte sein

Sehr betrüblich war auch aus Sicht des sportlichen Leiters von Lok Wengerohr-Belingen, Jan Kohlei, die Platzsituation bis in den Herbst hinein. Inzwischen hat der Verein mit der Sanierung losgelegt – und hofft auf Spenden, um die Arbeiten finanzieren zu können. Foto: Lok Belingen

Wengerohr/Ürzig Ihr ramponierter Rasen machte den Kreisligakickern von Lok Wengerohr-Belingen zuletzt mächtig zu schaffen. Beim Spendensammeln geht der Verein kreative Wege.

Wenn die coronabedingte Saisonunterbrechung aus Sicht der Sportfreunde Lok Wengerohr-Belingen etwas Gutes hatte, dann lag das an ihrer ramponierten heimischen Sportanlage in Ürzig. Während die Seniorenfußballer nach dem Saisonstart Mitte September nach Flußbach und auf den Wittlicher Kunstrasen ausweichen konnten, mussten die Nachwuchs­kicker des Anfang 2017 gegründeten Vereins mangels Alternativen notgedrungen bis zuletzt in Ürzig weitermachen, sofern die Partien wegen Unbespielbarkeit des Platzes nicht ausfielen. Wie schwer es war, auf dem holprigen Geläuf weiterzumachen, geht auch aus einem kleinen Film hervor, den der Verein auf seiner Homepage veröffentlicht hat. „Unsere Jugendspieler und deren Eltern haben uns unglaublich bei der Erstellung des Videos unterstützt“, lobt Lok-Vorsitzender Marius Becker.