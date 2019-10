Turn-Cheftrainerin : Ulla Koch rechnet nicht mit Team-Finale bei WM

Stuttgart Die deutsche Turn-Cheftrainerin Ulla Koch hat eine gemischte Bilanz des ersten Wettkampftages bei den Heim-Weltmeisterschaften in Stuttgart gezogen.

Die deutsche Mannschaft um die beiden Top-Turnerinnen Elisabeth Seitz und Sarah Voss hatte nach dem ersten Qualifikationstag am Freitag auf Rang vier gelegen. Doch bereits im ersten von sechs Durchgängen am Samstag zogen die Teams aus Großbritannien und Italien mit einem hauchdünnen Vorsprung an Deutschland vorbei. So dürfte es am Ende der Qualifikation am Samstagabend wohl kaum reichen, zumal in Titelverteidiger USA mit Star-Turnerin Simone Biles, Russland oder Japan noch einige Favoriten folgen. Um das Olympia-Ticket für Tokio 2020 zu lösen, reicht dem deutschen Quintett Rang zwölf.