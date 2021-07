Olympia : Ungeimpft und ohne Maske: Lagenschwimmer Andrew polarisiert

Lagenschwimmer Michael Andrew steht für sein Verhalten in der Corona-Pandemie in der Kritik. Foto: Friso Gentsch/dpa

Tokio Der amerikanische Lagenschwimmer Michael Andrew polarisiert mit seinem Verhalten in der Corona-Pandemie weiter.

Nachdem der 22-Jährige bereits dafür kritisiert worden war, dass er sich vor den Olympischen Spielen in Tokio nicht hatte impfen lassen, wurde nun sein Verhalten nach den 200 Meter Lagen moniert. Es gibt Bilder, die den Fünftplatzierten nach dem Rennen ohne Maske in der Interviewzone zeigen. Der Sieg auf der Strecke, die bei den Spielen 2016 in Rio US-Superstar Michael Phelps gewonnenen hatte, ging am Freitag in Tokio an den Chinesen Wang Shun.