Europameisterschaft : Unter Strom: Das wilde Auf und Ab von Darts-Elektriker Cross

Salzburg Quereinstieg, WM-Titel, Morddrohungen, Siegesserie, Flaute: Die kurze Darts-Zeit von Rob Cross hat schon genug Wendungen für eine ganze Karriere. Dass er mit 31 nun wieder den EM-Thron erobert, kommt vollkommen überraschend.

Im Oktober 2019 eroberte er vor gut gefüllten Rängen und vielen kostümierten Fans den EM-Titel in Göttingen - es folgten die pandemiebedingte Vollbremsung und ein sportliches Tief für Cross, der in rund fünf Jahren als Darts-Profi schon so viele Aufs und Abs miterlebt hat. Umso emotionaler wurde der 31 Jahre alte Engländer mit dem Spitznamen „Voltage“ nun am späten Sonntagabend in Salzburg, als er völlig überraschend zum zweiten Mal Europameister wurde.