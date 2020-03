Coronavirus-Pandemie : US-Schwimmverband will Verlegung der Olympischen Spiele

US-Schwimmverband will Verlegung der Olympischen Spiele

Der US-Schwimmverband will eine Verlegung der Olympischen Spiele. Foto: Xia Yifang/XinHua/dpa.

Los Angeles Der amerikanische Schwimmverband hat das Nationale Olympische Komitee und das Paralympische Komitee der USA aufgefordert, sich für eine Verlegung der Sommerspiele in Tokio stark zu machen.

„Es gibt keine perfekten Antworten, und es wird nicht einfach sein“, schrieb Verbandschef Tim Hinchey angesichts der Coronavirus-Pandemie in einem Brief an den Dachverband. Es sei jedoch eine Lösung, es allen Athleten zu ermöglichen, sich auf sichere und erfolgreiche Olympische Spiele im Jahr 2021 vorzubereiten.