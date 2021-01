Solo-Weltumseglung : Vendée Globe: Boris Herrmann sieht Siegchancen

Les Sables-d'Olonne Solo-Weltumsegler Boris Herrmann ist bei seiner Vendée-Globe-Premiere erneut einen Platz vorgerückt.

Als Fünfter jagte der 39-jährige Skipper der „Seaexplorer - Yacht Club de Monaco“ zu Beginn des 68. Tages auf See mit nur noch 88 Seemeilen Rückstand dem französischen Spitzenreiter Charlie Dalin („Apivia“) hinterher. „Chancen auf den Sieg bestehen definitiv“, sagte Herrmann, der gleichzeitig von einer sehr anspruchsvollen Passage auf Kurs Äquator berichtete, den die führenden Boote bis zum 17. Januar erreicht haben sollten.

„Die Alarme springen momentan an Bord häufig an. Meine Nerven sind deshalb angespannt wie fast noch nie. Es gehen harte Schläge durch Schiff und Körper“, erklärte er bei einer Online-Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag. Druck aufgrund seiner gestiegenen Erfolgsaussichten verspüre er aber nicht.