Volleyball-Bundesliga : Versteigerung geplant: Jonny Depp signiert Suhl-Trikot

Suhl Volleyball-Bundesligist VfB Suhl kann sich in der Corona-Krise auf der Suche nach zusätzlichen Einnahmen auf überraschende Unterstützung aus Hollywood freuen.

„Sollte schon vorher ein Gönner ein unmoralisches Angebot abgeben und unseren Verein unterstützen wollen, so kann er sich gerne über den Verein an mich wenden“, sagte der in Suhl lebende Musiker Alexander Becker, der den Kontakt zu Depp hergestellt hatte. Das Trikot hatte der Schauspieler im August beim Filmfestival im tschechischen Karlsbad unterschrieben.

Der VfB Suhl startet am 6. Oktober gegen die Ladies in Black Aachen in die neue Bundesliga-Saison. In der vergangenen Spielzeit war dem Team unter dem neuen Trainer Laszlo Hollosy der Einzug in die Playoffs gelungen, wo man an Schwerin gescheitert war.