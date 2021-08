Turnier in Bulgarien : Vierter Sieg: DVV-Frauen selbstbewusst ins EM-chtelfinale

Turnier in Bulgarien

Feierte mit Deutschlands Volleyballerinnnen den vierten Sieg in Serie: Bundestrainer Felix Koslowski. Foto: Guido Kirchner/dpa

Plowdiw Selbst ohne die geschonte Star-Angreiferin Louisa Lippmann haben die deutschen Volleyballerinnen ohne große Probleme ihren vierten EM-Sieg nacheinander geholt.

Zum Vorrundenabschluss bezwang die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski die lange überforderten Spanierinnen am Mittwoch in Plowdiw mit 3:0 (25:13, 25:17, 25:21). Deutschland sammelte damit viel Selbstvertrauen für das Achtelfinale an diesem Wochenende.