VBL : Volleyball-Supercups 2020 in Dresden und Frankfurt

Berlin Die Volleyball-Supercups der Frauen und Männer werden in diesem Jahr in Dresden und Frankfurt ausgetragen, teilte die Volleyball Bundesliga (VBL) mit.

Bei den Frauen treffen in der Dresdner Margon Arena am 27. September der SSC Schwerin und Cup-Gewinner Dresdner SC aufeinander. Bei den Männern empfangen in der Frankfurter Fraport Arena am 11. Oktober die United Volleys Frankfurt auf Pokalsieger Berlin Volleys. Wegen der Corona-Krise finden in diesem Jahr separate Endspiele für Frauen und Männer statt.