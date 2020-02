Sorgen bei Vereinssuche : Volleyballer Grozer: Coronavirus beeinflusst Clubwahl

Unterhaching Die Ausbreitung des neuen Coronavirus macht dem deutschen Volleyball-Star Georg Grozer wegen seiner künftigen Karriereplanung Sorgen.

„Es ist davon abhängig, was das Coronavirus anstellt“, meinte er nach dem 3:2 im Viertelfinalhinspiel des CEV-Pokals bei den Alpenvolleys Haching. „China hat einfach die Liga zugemacht, sie wissen nicht, wie es nächstes Jahr ist. In Italien ist der Fußball stehen geblieben, auch der Volleyball.“ China ist das Hauptverbreitungsland des Coronavirus, in Italien ist eine Epidemie ausgebrochen. Im Volleyball werden vor allem in China die höchsten Gehälter für Spitzenspieler gezahlt.