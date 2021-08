Vor anstehender EM : Volleyballerin Lippmann: „Frisch in die EM-Vorbereitung“

Kienbaum/Plowdiw Star-Angreiferin Louisa Lippmann hat ihre Nationalmannschaftspause vor der anstehenden Volleyball-EM gut getan.

Die 26 Jahre alte Diagonalangreiferin vom italienischen Verein Savino Del Bene Scandicci hatte in dieser Saison in der Nationenliga von Ende Mai bis Ende Juni pausiert. „Ich hatte ein straffes Programm mit China und Russland“, sagte Lippmann am Montag bei einer Medienrunde mit Blick auf ihre letzten Stationen. „Es war die richtige Entscheidung für mich. Ich bin frisch in die EM-Vorbereitung gestartet.“