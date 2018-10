Volleyballerinnen als Gruppendritte in nächste WM-Runde

Die deutschen Volleyballerinnen haben ihr letztes Gruppenspiel bei der WM in Japan verloren und sind als Dritte in die nächste Runde eingezogen. dpa

Die vorzeitig qualifizierte Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski musste sich in Yokohama zum Abschluss in Gruppe A Gastgeber Japan mit 0:3 (25:27, 20:25, 24:26) geschlagen geben. Beste deutsche Angreiferinnen waren wieder einmal Louisa Lippmann (21 Punkte) und Jennifer Geerties (13).

Neben Deutschland ziehen auch Japan, die Niederlande und Mexiko in die nächste Runde ein. Diese wird in zwei Gruppen zu je acht Mannschaften ausgetragen. Jeweils drei Teams schaffen den Sprung in ein sogenanntes Final Six. Die jeweils zwei besten Mannschaften der Staffeln ziehen in die Halbfinals ein.

Deutschland gewann drei Gruppenspiele und trifft in Staffel E in Nagoya ab Sonntag auf den zweimaligen Olympiasieger Brasilien, Europameister Serbien, die Dominikanische Republik und Puerto Rico.