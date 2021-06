Nationenliga : Volleyballerinnen verlieren gegen Thailand

Felix Koslowski ist der Trainer der deutschen Volleyballerinnen. Foto: Guido Kirchner/dpa

Rimini Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga die nächste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski verlor am Samstag in Rimini gegen Thailand mit 1:3 (26:24, 21:25, 21:25, 16:25) und hat damit nur drei von bisher zehn Spielen gewonnen.

Bei dem für die Weltrangliste wichtigen Turnier rangiert die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes auf Rang zwölf. Am kommenden Freitag geht es dann gegen Serbien (10.00 Uhr).

Die Vorrunde wird in der Turnierblase noch bis 20. Juni gespielt. Die 16 teilnehmenden Nationen spielen im Format „Jeder gegen Jeden“ an insgesamt 15 Spieltagen. Entgegen der sonst üblichen sechs Mannschaften, die sich für die Finalrunde qualifizieren, schaffen dieses Jahr nur die besten vier Teams den Sprung ins Finalturnier. Das findet am 24. und 25. Juni statt.