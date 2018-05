Volleyballerinnen verlieren zweites Spiel in Nationenliga

Die deutschen Volleyballerinnen haben ihr zweites Spiel in der Nationenliga verloren. dpa

Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag am Mittwoch in Barueri nahe São Paulo dem Weltranglisten-Sechsten Japan nach großem Kampf mit 1:3 (21:25, 23:25, 25:21, 17:25). Beste deutsche Angreiferin war Louis Lippmann mit 22 Punkten. Nach dem Überraschungssieg zum Auftakt gegen Spitzenteam Brasilien hatten Koslowskis Spielerinnen 0:3 gegen Europameister Serbien verloren.

In der Nations League bestreitet die Mannschaft um Spielführerin Maren Fromm ihr nächstes Turnier von Dienstag bis Donnerstag in Suwon (Südkorea). Es folgen Veranstaltungen in Bangkok (Thailand), Bydgoszcz (Polen) und Stuttgart vom 12. bis 14. Juni. Die besten sechs Teams qualifizieren sich für das Finale in Nanjing (China) vom 27. Juni bis 1. Juli.

