Berlin Recycling Volleys : Volleyballmeister denkt über Wechsel in polnische Liga nach

Volleyballmeister denkt über Wechsel in polnische Liga nach

Berlin Der deutsche Volleyballmeister Berlin Recycling Volleys liebäugelt mittelfristig mit einem Wechsel in die starke Eliteliga Polens.

„Jetzt sind die Pläne so konkret wie noch nie“, sagte Manager Kaweh Niroomand dem „Tagesspiegel“. Zuletzt hatte der Hauptstadtclub noch Medienberichte über die Einreichung eines Lizenzantrages für die PlusLiga dementiert. Laut Niroomand werden die Gedankenspiele aber jetzt doch immer konkreter, da die Bundesliga in den kommenden Jahren nach wirtschaftlichen Problemen vieler Clubs erwartbar mehr an Qualität verlieren wird.