Trend-Sportart Von Alexandra Palace bis Zahlen: Das ABC zur Darts-WM

An diesem Donnerstag beginnt die Darts-WM 2018 im „Ally Pally“ in London. 19 Tage lang treten die besten Pfeile-Werfer der Welt in der britischen Hauptstadt gegeneinander an, um an Neujahr ihren neuen Weltmeister zu küren. Die Deutsche Presse-Agentur erklärt die Trend-Sportart. Von Patrick Reichardt, dpa