Spektakel in London : Vor Darts-WM-Finale: Van Gerwen stichelt gegen Rivale Wright

Spektakel in London

London Das Traumfinale zwischen Michael van Gerwen und Gerwyn Price ist geplatzt, stattdessen darf der Schotte Peter Wright den Titelverteidiger an Neujahr fordern. „Mighty Mike“ und „Snakebite“ duellieren sich nicht zum ersten Mal in einem WM-Endspiel.

Vor dem großen Finale der Darts-WM in London hat Titelverteidiger Michael van Gerwen erste Nadelstiche gegen seinen Rivalen Peter Wright gesetzt.

„Bei den meisten Duellen mit mir trifft Peter seine Doppel-Felder nicht, was für mich eine gute Sache ist. Ich denke, er hat mehr Angst vor mir als ich vor ihm“, sagte der Niederländer vor dem Endspiel im Alexandra Palace an Neujahr (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN). Van Gerwen ist seit sechs Jahren die Nummer eins der Welt, während „Snakebite“ Wright an Position sieben gesetzt ist und sich im Halbfinale überraschend gegen Gerwyn Price (6:3) durchsetzte.