Zeit für den Feinschliff : Vorbereitungen auf die LEC-Sommer-Saison kommen ins Rollen

Berlin Am 12. Juni geht die LEC wieder los: Zehn Teams kämpfen nicht nur um den Gewinn des Summer Splits, sondern auch um den Einzug in die Weltmeisterschaft. Vor allem beim Produktionsteam laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Nach einer kurzen Urlaubszeit ist die europäische League-of-Legends-Liga LEC in die Vorbereitungsphase für die am 12. Juni beginnende Summersaison übergegangen. Für das Produktionsteam ist jetzt Zeit für Dinge, die während des Splits selbst nicht in Angriff genommen werden konnten.