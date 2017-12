später lesen Spektakel in London Wade und Chisnall bei Darts-WM in erster Runde raus FOTO: Adam Davy FOTO: Adam Davy Teilen

Der dreimalige Halbfinal-Teilnehmer James Wade ist bei der Darts-WM in London überraschend schon in der ersten Runde ausgeschieden. Der an Position elf gesetzte Brite scheiterte am Sonntagabend mit 1:3 an seinem Landsmann Keegan Brown. dpa