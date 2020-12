Wahl zu Deutschlands Sportlern des Jahres : Gesa Krause tanzt über die (virtuelle) Bühne

BADEN-BaDEN/TRIER Zum zweiten Mal in Serie gewann Weitspringerin Malaika Mihambo die Wahl zu Deutschlands Sportlerin des Jahres. Bei den Männern siegte Eishockey-Star Leon Draisaitl. Als beste Mannschaft wurden die Fußballer des FC Bayern München gewählt. Auch eine Sportlerin, die für einen Verein aus der Region antritt, zählte zu den Siegern.

Am Ende tanzte sie doch über die (virtuelle) Bühne des Bénazet-Saals im prächtigen Kurhaus von Baden-Baden. In ausgesprochen „vorbildlicher“ Weise und so, als ob sie wie in vielen Jahren zuvor leibhaftig anwesend gewesen wäre. Gesa Krause, Hindernis-Europameisterin, WM-Dritte, Mitglied des Vereins Silvesterlauf Trier und seit Sonntagabend auch ein echtes „Vorbild für den Sport“: Mit diesem Preis, verliehen vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband, wurde das Team Deutschland (siehe Info), dem die 28-jährige Athletin angehört, bei der 74. Gala Sportler des Jahres in Baden-Baden bedacht.

Eine hellerleuchtete Bühne mit Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne im „feinsten Zwirn“ und bei bester Laune. Und doch war es in diesem Jahr eine Veranstaltung, die so völlig anders war als die unvergesslichen Vorgänger. Das Virus, das die Welt seit fast einem ganzen Jahr in Atem hält, machte auch vor der Gala in der Kurstadt nicht Halt. Mehr Abstand, mehr virtuelle Beigaben, kein Gedränge, Sportler light, aber gewiss kein Sportlerleid. So wie Vorjahressiegerin Malaika Mihambo, die mit dem Youtube-Projekt „Malaikas Herzsprung“ ein rührendes Stück menschlicher Solidarität für die Jüngsten geschaffen hatte, die von Corona ausgegrenzt worden waren. Und die damit zu ihrer eigenen Nachfolgerin wurde. „Diese Aktion war etwas ganz Besonderes, sie hat sehr viel Spaß gemacht“, bewertete sie ihre eigene Inszenierung und fügte an: „Das Wichtigste ist, dass man als Sportlerin in dieser Situation die Motivation beibehält und das auch an Kinder weitergibt.