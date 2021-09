Sieg am Timmendorfer Strand : Walkenhorst/Winter neue Beachvolleyball-Meister

Timmendorfer Strand Auch bei den Männern gibt es 2021 einen Überraschungssieger in Timmendorfer Strand.

Für Abwehrspieler Winter (23), der zur neuen Saison in den Verbandsstützpunkt nach Hamburg wechseln und dort mit Nils Ehlers ein Nationalduo bilden soll, fühlte sich der Weg zum Titel „surreal“ an: „Noch am Montag standen wir vor der Absage.“ Walkenhorst hatte muskuläre Probleme. Trainiert wird das Meister-Duo unter anderen von Hans Voigt, der in der Vergangenheit mit die Olympiasieger Julius Brink und Jonas Reckermann betreut hatte.