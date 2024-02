Entwicklung von Sportstätten Ein kleines, aber feines Institut

Vereinssport ist gerade in der Region Trier eine wichtige Sache. In vielen Ortschaften bildet der Verein eine Gemeinschaft und macht einen wichtigen Teil der Freizeitgestaltung aus. Da treten auch mal Baustellen auf – sei es im Fußballverein, wo ein neuer Platz her muss oder in der Sporthalle, wo die Decke undicht ist. „Und da kommen wir ins Spiel“, sagt Stefan Henn, Leiter des Instituts für Sportstättenentwicklung.