Sommerspiele Was zu Olympia in Paris wichtig ist

Die Sommerspiele werden in der ARD, im ZDF und bei Eurosport gezeigt. Das Zweite beginnt bereits am 25. Juli mit dem ersten Übertragungstag vom Fußballturnier der Frauen. Die ARD ist am Freitag mit der Eröffnungsfeier und am Samstag mit dem ersten Wettkampftag dran. Danach wechseln sich die beiden Sender täglich ab und bieten zusammen 240 Stunden in ihren Hauptprogrammen. Eurosport verspricht sogar ein 24-Stunden-Programm. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender bieten zudem gemeinsam bis zu zehn parallele Livestreams mit rund 1.500 Stunden Berichterstattung an, die auch in den jeweiligen Mediatheken zu sehen sind. Das kostenpflichtige Streamingplattform Discovery+ zeigt mehr als 3.800 Stunden Live-Sport mit allen 329 Medaillenentscheidungen.