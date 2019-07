„Wie sich das gehört“ : Wasserballer machen Abstecher zum Bierfestival

Gwangju Wasserball-Bundestrainer Hagen Stamm hat sein Versprechen wahr gemacht und seine Mannschaft für Platz zwei in ihrer WM-Gruppe belohnt.

„Hier in Gwangju ist gerade so ein Bierfestival. Da haben wir ein paar Bier getrunken, wie sich das gehört“, sagte Stamm der Deutschen Presse-Agentur in Südkorea. „Das war auch gut fürs Teambuilding.“ Durch eine knappe 7:8-Niederlage gegen den Olympia-Dritten Italien hatte sich seine Mannschaft am Vortag eine gute Ausgangsposition für das Ausscheidungsspiel um einen Viertelfinal-Platz an diesem Sonntag (11.30 Uhr/MESZ) gegen Südafrika erkämpft.