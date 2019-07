Kantersieg gegen Südafrika : Wasserballer mit Rekord ins WM-Viertelfinale

Gwangju Die deutschen Wasserballer haben auf dem Weg in ihr erstes Viertelfinale seit acht Jahren die Pflichtaufgabe gegen Südafrika mit einem Rekord gelöst.

Das 25:5 (5:2, 6:0, 9:1, 5:2) in Gwangju war der höchste WM-Sieg einer deutschen Auswahl. In der Runde der letzten Acht ist am Dienstag (8.30 Uhr/MESZ) Weltmeister Kroatien der Gegner.