EM in Budapest : Wasserballer siegen und haben weiter Olympia-Chancen

Budapest Die deutschen Wasserballer haben die Europameisterschaft mit einem Sieg beendet und sich den für die Olympia-Chance möglicherweise entscheidenden neunten Platz erkämpft.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm besiegte Georgien in einem Platzierungsspiel in Budapest dank einer deutlichen Steigerung in den letzten beiden Vierteln mit 9:8 (2:3, 0:2, 3:2, 4:1). Die Auswahl des deutschen Schwimmverbands (DSV) sicherte sich damit ihr Ticket für die WM 2021 im japanischen Fukuoka und hat nun gute Chancen, Ende März an einem Olympia-Qualifikationsturnier in Rotterdam teilnehmen zu dürfen.