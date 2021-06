Finals in Berlin : Wasserspringer Barthel Meister vom Turm

Berlin Wasserspringer Timo Barthel ist deutscher Meister vom Turm. Der 25-Jährige setzte sich in Berlin mit 498,15 Punkten klar vor Lou Massenberg durch, der auf 424,50 Zähler kam.

Bei den Männer ist dagegen zumindest der zweite Platz im Team für das Einzel aus zehn Metern Höhe in Japan noch offen. „Timo Barthel an Position eins hat alle Nominierungskriterien erfüllt“, sagte Bundestrainer Lutz Buschkow. „Über die zweite Position werden wir am Sonntag in der Nominierungssitzung beraten.“