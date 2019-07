Massenberg guter WM-17. : Wasserspringer bleiben bei zwei Tokio-Tickets

Gwangju Die deutschen Wasserspringer nehmen von den Schwimm-Weltmeisterschaften in Gwangju zwei Olympia-Startplätze mit.

Der Deutsche Schwimm-Verband will beim Weltcup im April 2020 in Tokio weitere Startplätze sichern. Dazu winken bei den Europameisterschaften noch Quotenplätze in den Einzeldisziplinen für die Sommerspiele. Die EM findet vom 5. bis 11. August in Kiew statt.