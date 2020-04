Olympische Spiele : Wasserspringer Hausding peilt Tokio 2021 an: „Haue nicht ab“

Wasserspringer Hausding peilt Tokio 2021 an: „Haue nicht ab“

Berlin Wassersprung-Rekordeuropameister Patrick Hausding hat die Olympischen Spiele nach der Verschiebung um ein Jahr fest im Visier.

„Ich habe mir Tokio 2021 als Ziel vorgenommen, ich haue jetzt wegen der Verlegung nicht ab“, sagte der 31-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Und meine Meinung für die Zeit nach Olympia bleibt dieselbe. Ich will schauen, wie Olympia verläuft, was danach kommt, was es für Möglichkeiten gibt. Sollte ich überlegen, weiterzumachen, muss man schauen, wie viel Spaß ich noch habe und ob ich das privat vereinbaren kann.“