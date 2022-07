Schwimm-Olympiasieger : Wellbrock: Bei EM-Teilnahme definitiv keine fünf Wettbewerbe

Schließt bei der Schwimm-EM fünf Starts wie bei der WM definitiv aus: Florian Wellbrock. Foto: Attila Volgyi/XinHua/dpa

Magdeburg Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock wird bei einer Teilnahme an den Europameisterschaften vom 11. bis 21. August in Rom nicht auf fünf verschiedenen Strecken an den Start gehen, kündigte der Magdeburger in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Ich schließe fünf Starts wie bei der WM definitiv aus. Falls ich starten werde, werden wir die Starts sicher begrenzen, aber das wird noch besprochen“, sagt Wellbrock. Wegen einer Corona-Infektion hat er zur Zeit anderthalb Wochen Trainingsrückstand. Seine Teilnahme an den kontinentalen Titelkämpfen ist daher nicht sicher.

Bei den Weltmeisterschaften in Budapest hatte Wellbrock bei fünf Starts fünf Medaillen geholt: Weltmeister über 5 Kilometer und mit der Mixed-Staffel im Freiwasser, Silber über 800 Meter Freistil sowie Bronze über 1500 Meter Freistil und über 10 Kilometer im Freiwasser. „Es war ein Experiment, keiner wusste, ob und wie ich die fünf Strecken durchstehe. Dass ich am Ende mit fünf Medaillen nach Hause fahre, war sehr schön“, sagte Wellbrock.

© dpa-infocom, dpa:220725-99-153256/3

(dpa)