Schwimm-EM in Rom : Wellbrock ohne Medaille über 1500 Meter Freistil

Rom Olympiasieger Florian Wellbrock hat bei den Schwimm-Europameisterschaften in Rom über 1500 Meter Freistil eine Medaille verpasst.

Der nach einer Corona-Infektion noch geschwächte Magdeburger schlug auf seiner Lieblingsstrecke als Fünfter in 15:02,51 Minuten an. Sein Trainingskollege Mychajlo Romantschuk aus der Ukraine wurde vor dem italienischen Weltmeister Gregorio Paltrinieri in 14:36,10 Minuten Europameister. Rang drei ging an den Franzosen Damien Joly. Es ist Romantschuks erster großer Titel. Der zweite deutsche Finalteilnehmer, Oliver Klemet, belegte Rang sieben. Zuvor hatte Lucas Matzerath über 50 Meter Brust EM-Bronze gewonnen.