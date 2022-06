Schwimm-WM : Wellbrocks Stresstage: Im Training nur teilweise simulierbar

Budapest Drei Wettbewerbe mit insgesamt acht Kilometern in höchstem Tempo innerhalb von nicht einmal 40 Stunden muss man erst einmal schaffen. Florian Wellbrock hat es vor mit einem Ziel: drei WM-Medaillen.

Florian Wellbrock schwimmt und schwimmt und schwimmt. Wenn der 24-Jährige am Vormittag im Lupa-See am Rand der ungarischen Hauptstadt Budapest zum fünf Kilometer Freiwasser-Wettbewerb bei den Schwimm-Weltmeisterschaften antritt, ist es sein drittes WM-Rennen innerhalb von nicht einmal 40 Stunden.

„Der Medaillensatz ist jetzt erstmal komplett und alles was jetzt kommt ist on top. Es ist schon mal schön, Bronze, Silber und Gold zusammen zu haben“, sagte Wellbrock, der im Becken auch schon Zweiter über 800 Meter Freistil geworden war.

Trainer Berkhahn glaubt an weitere Erfolge

Das geschehe nicht in Form von Rennen, sondern von sehr harten Steps und Belastungen, immer an drei Tagen nacheinander. „Das kann man dann aber immer nur zum Teil simulieren, die Wettkampf-Belastung ist höher. Man kann es auch mit Wettkampfserien simulieren, wobei diese lange Wettkampfzeit kann man nicht üben“, berichtete Berkhahn.

Besonderer Wert wird auch auf die Erholung gelegt. So durfte Wellbrock am Sonntag nach seinem letzten Beckenschwimmen etwas länger schlafen als die anderen. Länger hieß in diesem Fall bis 8.30 Uhr, ehe es zum Lupa-See ging. So lange darf er am Montag nicht ruhen, denn sein Start ist bereits für 9.00 Uhr angesetzt. Danach hat er einen freien Tag, ehe am Mittwoch das WM-Finale über zehn Kilometer ansteht. Da ist Wellbrock Titelverteidiger.