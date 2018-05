später lesen Rang 13 zur Halbzeit Kaymer legt furiose Aufholjagd hin Teilen

Deutschlands Golfstar Martin Kaymer hat am zweiten Tag des PGA-Turniers in Charlotte dank einer starken 67er-Runde den Anschluss an die Top Ten geschafft. Der 33-Jährige aus Mettmann verbesserte sich am Freitag (Ortszeit) im Quail Hollow Club mit insgesamt 140 Schlägen vom 79. auf den geteilten 13. Rang.