Hockey-EM Weltmeister ohne Medaille - DHB-Teams enttäuschen bei EM

Konsequenz aus dem bescheidenen sportlichen Abschneiden: Beide Teams müssen im Januar in die Olympia-Qualifikation. Die Damen voraussichtlich in China, die Herren im ungünstigsten Fall in Pakistan. Das würde wegen der Sicherheitsprobleme im Land und einer Teil-Reisewarnung zu Problemen führen. „Ich habe große Sorge, dass wir dort nicht mit der besten Mannschaft antreten könnten, weil einigen Spielern aus persönlichen Gründen das Risiko zu groß ist“, sagte Schultze.