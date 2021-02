Fünfter der Vendée Globe : Weltumsegler Herrmann will nach Negativ-Tests ins TV-Studio

Hamburg Segelstar Boris Herrmann hält an den geplanten TV-Auftritten am Wochenende nach Ablauf der Quarantäne fest.

Fällt am Freitag der erneute Test auf das Coronavirus negativ aus, kann der Fünfte der Weltumseglung Vendée Globe am Samstag als Gesprächsgast ins „Aktuelle Sportstudio“ des ZDF. Das teilte das Management des in Hamburg lebenden Profiseglers mit. Am Sonntag soll Herrmann in der ARD-Sportschau Glücksfee bei der Auslosung des Viertelfinals im DFB-Pokal spielen.