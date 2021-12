Weltmeisterschaft in London : Wer siegt im Corona-Chaos? Darts-WM geht in die heiße Phase

London Manche Favoriten sind sportlich rausgeflogen, andere durch einen positiven Corona-Test. Zum Start ins Jahr 2022 sind bei der Darts-WM noch acht Profis übrig.

Am 3. Januar 2022 könnte der Titelverteidiger beim größten Darts-Turnier der Welt schon wieder der große Sieger sein und erneut 500.000 Pfund (etwa 596.000 Euro) erobern. Inmitten des Corona-Chaos mit fünf positiven Fällen und drei Spielabsagen steht ab Neujahr (13.30 Uhr und 20.30 Uhr/Sport1 und DAZN) das Viertelfinale an. Die verbleibenden acht Spieler lassen sich in drei Kategorien aufteilen.

Der Gejagte

Die Weltklasse-Verfolger

Die Außenseiter

Die in den vergangenen Jahren schwächelnden Engländer sind zurück - und haben gleich drei echte Außenseiter in die Runde der letzten Acht gebracht. Callan Rydz ist zwar ungesetzt, hat bisher aber 14 von 15 Sätzen bei der WM gewonnen. Im Duell mit Ex-Champion Wright ist ihm etwas zuzutrauen. Auch Luke Humphries und Mervyn King, die an Position 19 und 21 gesetzt sind, stehen eher unerwartet in dieser Runde. Humphries spielt gegen Anderson, King bekommt es mit Wade zu tun.