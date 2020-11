Nach Halbfinale bei Team-WM : „Werden immer stärker“: Darts-Duo zuversichtlich

Max Hopp hat mit Gabriel Clemens bei der Team-WM in Salzburg das Halbfinale erreicht: als erstes deutsches Team jemals bei diesem Wettbewerb. Foto: John Walton/PA Wire/dpa

Salzburg Michael van Gerwen besiegt, ein Ausrufezeichen gesetzt: Deutschland gelingt bei der Team-WM eine Premiere - und eine Überraschung. Mit Blick Richtung WM wollen Hopp und Clemens den Schwung mitnehmen. Der Kalender kennt keine Pause.

Für Gabriel Clemens und Max Hopp wurde es eine kurze Nacht in der Mozartstadt.

Bis in den späten Abend hinein war das deutsche Darts-Duo noch bei der Team-WM in Salzburg aktiv, ganz früh am nächsten Morgen geht es schon wieder rüber auf die Insel, um eine wichtige Qualifikation zu absolvieren.