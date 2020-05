„Düsseldorf Masters“ : Wettkampf-Praxis für Tischtennis-Stars

Tischtennis-Bundestrainer Jörg Roßkopf. Foto: Swen Pförtner/dpa

Düsseldorf Nach mehr als zweimonatiger Wettkampf-Pause stehen die deutschen Tischtennis-Stars während der Corona-Pandemie vor einem überraschend schnellen Comeback.

An diesem Montag und Dienstag findet in der Halle des deutschen Rekordmeisters Borussia Düsseldorf zum ersten Mal das „Düsseldorf Masters“ statt. Das ist eine Turnierserie für jeweils 16 deutsche National- und ausländische Gastspieler, die sich Bundestrainer Jörg Roßkopf für die nächsten drei Monate ausgedacht hat. Bei der Premiere sind unter anderem die deutschen Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov, die Schweden Kristian Karlsson und Anton Källberg sowie der Ägypter Omar Assar dabei, die in Düsseldorf leben oder in der Bundesliga für die Borussia spielen.

„Die Düsseldorf Masters sind eine großartige Möglichkeit, nach wochenlanger Trainingsphase nun wieder regelmäßig Wettkämpfe zu spielen“, sagte Roßkopf. „Unsere Spieler waren total begeistert, als wir ihnen diese Idee vorgestellt haben.“ An diesem Montag werden nacheinander 16 Achtelfinal-Partien und ein Viertelfinale gespielt. Am Dienstag wird das erste Turnier dann abgeschlossen. Alle Spiele sind im Internet live bei sportdeutschland.tv zu sehen, unterliegen ähnlich wie die Partien der Fußball-Bundesliga strengen Hygieneregeln und sind vorher vom Gesundheitsamt in Düsseldorf genehmigt worden.