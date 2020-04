Neulinge im Vorteil? : Wie das Coronavirus den Wettbewerb im E-Sport verändert

Statt vor Publikum müssen E-Sportler während der Corona-Pandemie an ihren eigenen Schreibtischen antreten. Foto: Riot Games/dpa.

Berlin Spielen aus den eigenen vier Wänden: So sieht die Realität im E-Sport in der Corona-Pandemie aus. Statt aus Veranstaltungshallen und Fernsehstudios spielen die Teams nun über das Internet gegeneinander. Das stellt Teams vor zusätzliche Herausforderungen - und beeinflusst auch die Spielweise.

Während viele Sportarten derzeit zwangsweise pausieren müssen, gehen die E-Sport-Wettbewerbe einfach über das Internet weiter. Doch die Einschränkungen sind auch in den Onlineturnieren zu spüren.

Für die League-of-Legends-Szene ist der Wechsel auf ein Onlineformat eine große Veränderung. Die europäische Liga LEC wird bereits seit ihrer Gründung 2013 in einem Studio vor Publikum ausgetragen.

In den Playoffs der LEC gelang MAD Lions eine große Überraschung, als das Team in der ersten Runde mit G2 Esports den Titelverteidiger schlug. Vier der Spieler hatten bis zum letzten Jahr noch in den regionalen Ligen gespielt, die grundsätzlich online stattfinden.