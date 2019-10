Wettkämpfe vor Hawaii : Windsurf-Star Köster trotz Auftakt-Patzer vor WM-Titel

Maui/Hawaii Windsurf-Star Philip Köster darf trotz eines Patzers beim Saisonabschluss vor Hawaii auf seinen fünften WM-Titel hoffen.

Der 25-Jährige war beim Weltcup-Finale in der Königsdisziplin Waveriding in der Hinrunde schon nach seiner dritten Begegnung ausgeschieden. Da die härtesten Konkurrenten aber nicht viel besser abschnitten und die notwendige vollständige Austragung der Rückrunde am Dienstag aufgrund ungünstiger Wetterprognosen fraglich ist, hat Köster gute Chancen, seine Führung in der Gesamtwertung erfolgreich zu verteidigen.