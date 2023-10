Turn-WM Winzigkeit fehlt: Turnerinnen verpassen im Team Paris-Ticket

Mattheiser Jungs in Koblenz gefordert (männliche A) - Derby Eifel Hunsrück verspricht Spannung (männliche B) - Mertesdorf/Ruwertal hofft auf die ersten Punkte-Derby im Hunsrück (weibliche B) Daun muss Abläufe konsequenter spielen - MJC/Igel erwartet HSG Hunsrück zum Spitzenspiel (männliche C) Mattheis in Engers? (weibliche C)

4. Spieltag Mattheiser Jungs in Koblenz gefordert (männliche A) - Derby Eifel Hunsrück verspricht Spannung (männliche B) - Mertesdorf/Ruwertal hofft auf die ersten Punkte-Derby im Hunsrück (weibliche B) Daun muss Abläufe konsequenter spielen - MJC/Igel erwartet HSG Hunsrück zum Spitzenspiel (männliche C) Mattheis in Engers? (weibliche C)