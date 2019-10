Darts-EM in Göttingen : WM-Finalist Smith erreicht Viertelfinale

Darts-EM in Göttingen

Der englische Dartprofi Michael Smith hat das Viertelfinale bei der Darts-EM in Göttingen erreicht. Foto: Jörg Carstensen/dpa.

Göttingen Der englische WM-Finalist Michael Smith hat erwartungsgemäß das Viertelfinale bei der Darts-Europameisterschaft in Göttingen erreicht.

Am Freitag hatte Smith zum Auftakt den an Position zwei gesetzten Ian White besiegt. Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel werden am Sonntag ausgetragen. Deutsche Profis haben sich für das Event nicht qualifiziert.