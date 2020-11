Players Championship Finals : WM-Generalprobe: Darts-Profi Clemens ausgeschieden

Darts-Profi Gabriel Clemens ist in Coventry ausgeschieden. Foto: John Walton/PA Wire/dpa

Coventry Der beste deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens ist bei der WM-Generalprobe schon in der zweiten Runde ausgeschieden.

„The German Giant“ unterlag bei den Players Championship Finals in Coventry Ian White (England) mit 3:6. Der 37 Jahre alte Saarländer hätte beim letzten Turnier vor der WM in London (ab 15. Dezember) noch einmal einen großen Sprung in der Weltrangliste machen können. Stattdessen muss Clemens nun im Alexandra Palace schon früh absolute Weltklasse-Profis als Gegner fürchten.